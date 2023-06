Blitz degli attivisti di ‘Rete Set’ al convegno Anci: “Stop al caro affitti nel centro storico di Napoli”

PUBBLICITÀ

Durante l’incontro di apertura della conferenza nazionale dell’Anci sulla casa, all’albergo dei poveri, alla presenza dell’assessore regionale al patrimonio Bruno Discepolo, la vicesindaca di Napoli Laura Lieto e l’assessore al patrimonio Pierpaolo Baretta, una quindicina di attivisti per il diritto all’abitare ha fatto irruzione inscenando un flashmob con maschere e cartelli contro il dilagare di case vacanza e affitti turistici che rende il mercato della casa nei quartieri storici sempre più discriminatorio verso famiglie dei ceti popolari, studenti, anziani, precari, persone con pensione di invalidità.

Stop degli attivisti alla conferenza per fermare la speculazione delle piattaforme

Oltre diecimila sfratti nel 2023 (+500%) e settemila case vacanza sono due facce della stessa medaglia. Perciò nell’intervento che ha interrotto la conferenza gli attivisti hanno chiesto misure immediate per regolamentare e fermare la speculazione delle piattaforme come Airbnb, concertate tra comuni e regioni visto che l’intervento del governo si annuncia del tutto inadeguato.

L’assessore Baretta: “Serve una norma per le mediazioni”

Nel corso dell’incontro, l’assessore al Patrimonio e al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, è intervenuto ponendo l’obiettivo di recuperare la morosità e regolarizzare occupanti e abusivi.

Queste le sue parole: “La sola strada per uscire dalla trappola del danno erariale e dell’illegalità è disporre di un contesto normativo che ci consenta di accedere a mediazioni e conciliazioni della morosità accumulata e di consentire lunghe rateizzazioni per recuperare questi importi. Una disposizione legislativa che permetta agli enti locali di agire verso gli inquilini morosi adottando procedure di regolarizzazione, alle condizioni suddette, ci consente di affrontare seriamente il problema”.

Secondo Baretta, “questo permetterebbe di aprire a una strategia generale che porti alla cessione degli immobili ai residenti in regola a condizioni agevolate, quali, ad esempio, di considerare l’affitto come riscatto e prevedere forme di sostegno finanziario, attraverso intese con istituti bancari disponibili, per quegli inquilini che, nell’accedere all’offerta, intendano ridurre i tempi di acquisto o migliorare le condizioni dell’immobile”.