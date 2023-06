Barche, gioielli e soldi: i regali di lusso tra i clan Ferrara-Cacciapuoti e i Mallardo per rinsaldare l’amicizia

PUBBLICITÀ

Regali e aiuti economici. I rapporti tra i clan Ferrara Cacciapuoti di Villaricca ed i Mallardo di Giugliano erano ottimi. Come spiega il pentito: “I rapporti erano suggellati anche da frequenti regali; ricordo specificamente che Ferrara Domenico mandava, ogni fine maggio-inizio giugno, due imbarcazioni in regalo a Mallardo. Ricordo che nel 2009 gli regalò un MANO’ MARINE ed un SAX ed il gommone SAX (che è un gommone particolarmente costoso di valore superiore al MANO’). FERRARA Domenico detto ‘O MUCCUSO era solito inviare regali per la moglie e per la figlia in occasione delle festività natalizie; si trattava di orologi di valore, monili e pietre preziose come ricompensa per il benestare che il clan MALLARDO concedeva al clan di Villaricca per lo svolgimento del traffico di droga e per l’appoggio per tutte le attività illecite realizzate nell’area. Grazie al benestare di Mallardo il clan di Villaricca è cresciuto economicamente ed è diventato ricchissimo, tanto da divenire addirittura più ricco del clan Mallardo con riferimento alla liquidità; ciò è possibile in quanto il clan di Villaricca è attivo nel settore della droga che consente la creazione di enormi provviste di denaro liquido, in maniera quasi quotidiana, mentre, al contrario, il clan Mallardo che è attivo prevalente in attività a medio e lungo termine, deve spesso attendere del tempo per monetizzare il contante”