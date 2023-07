Blitz sul lungomare di Licola, stop alle serate in 5 discoteche

PUBBLICITÀ

Caos notturno a Licola Mare, bloccate le serate in 5 discoteche. Proseguono senza sosta da una settimana gli interventi della Polizia locale guidata dal comandante Silvia Mignone per garantire un’estate sicura a Pozzuoli. Numerose le operazioni a largo raggio, effettuate soprattutto durante l’ultimo weekend. Passati al setaccio i locali della movida: sono state controllate diverse attività di somministrazione e rilevate sanzioni amministrative per l’illecita vendita di cibi e bevande nella zona del lungomare.

Ulteriori ispezioni sono state effettuate da pattuglie in borghese: dai rilievi è emerso che sette locali disturbavano la quiete pubblica diffondendo musica oltre l’orario consentito, quattro esercitavano senza essere in possesso delle regolari autorizzazioni per le emissioni sonore.

LICOLA MARE, BLITZ IN 5 LOCALI

La maggior parte di queste attività si concentrava a Licola Mare, da dove sono arrivate decine di segnalazioni dei cittadini. In particolare, in cinque locali costieri si è dovuto procedere a sfollare le sale per apertura abusiva di luoghi di intrattenimento danzante: nelle aree adibite a discoteca erano infatti ospitate persone in numero sproporzionato, senza alcuna autorizzazione. I titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e le attività sono state sospese a tutela dell’incolumità pubblica.