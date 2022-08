Bolletta da 4mila euro vicino al menù: “Pizze a 10 euro, o passo da ladro o devo chiudere”

A Roncadello, nel Cremonese, un ristoratore ha messo in vetrina la bolletta dell’energia per giustificare l’aumento dei prezzi. “Quando le spese diventano insostenibili” scrive l’uomo su un biglietto a fianco della fotocopia della bolletta.

“Mettere una pizza Margherita a 10 euro e passare da ladro – aggiunge – o chiudere l’attività”. L’uomo, Alberto Rovati, titolare della pizzeria ‘Funky Gallo’ si è ritrovato da pagare una bolletta dell’energia elettrica da 4mila euro per il mese di luglio. “La stessa bolletta lo scorso anno, per lo stesso periodo – afferma – era di 1.350 euro, un rincaro del 300%”. Il ristoratore dice di averla ricevuta domenica scorsa, e di aver pensato subito di esporla “non per spaventare i clienti, ma per lanciare un messaggio, che così non si può andare avanti”. (ANSA).