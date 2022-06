Covid in Campania, De Luca preoccupato dai turisti tedeschi: “Omicron 5 troppo diffusa”

Il Governatore delle Regione Campania Vincenzo De Luca le definisce “grandi incognite” e se le prefigura all’orizzonte appena dopo la conclusione dell’estate. “Riguardano – dice – sia la ripresa economica dopo la stagione calda, sia i problemi sanitari”. Su questo fronte è più chiaro: “Abbiamo qualche preoccupazione per questa nuova variante Omicron 5 perché abbiamo registrato un piccolo aumento di contagi” dice riferendosi al dato della Campania e più in generale a quello del Paese.

De Luca ha parlato a margine della partecipazione a Napoli alla presentazione del Programma di interventi della Regione per il miglioramento dell’offerta di servizi residenziali universitari per le aree urbane. Il Presidente si dice preoccupato “perché questa variante è molto diffusa in Germania e noi quest’estate avremo milioni di turisti tedeschi in Italia”. La Germania, così come il Portogallo, sono già da tempo sotto la lente d’ingrandimento delle autorità sanitarie europee per l’aumento della variante BA5 Omicron. “È evidente – conclude De Luca – che dobbiamo essere molto, molto prudenti se vogliamo tornare alla vita normale e non essere costretti a chiudere di nuovo”.

Il bollettino Covid di oggi in Campania

Sono 3833 i positivi al Covid del giorno in Campania sui 18921 test effettuati per un indice di contagio pari al 20,25% di poco superiore a quello registrato ieri (19,86%). Due le persone decedute. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 14 (-3 rispetto al dato di ieri). Quelli di degenza ordinaria occupati sono invece 291 (+1 rispetto a ieri)