Spari all’esterno del bar a Qualiano, chiesti i domiciliari per Marco Bevilacqua

Si terrà domani l’udienza del tribunale del Riesame di Napoli in cui si discutera’ la posizione del 37enne Marco Bevilacqua, in carcere per aver ferito a colpi di pistola quattro persone all’esterno di un bar di Qualiano nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio. Il suo legale chiederà ai giudici di sostituire la misura carceraria con gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico presso la comunità di recupero per tossicodipendenti “Il Brutto Anatroccolo” di Reggio Calabria; Bevilacqua e’ infatti in cura presso il Sert. La strategia difensiva si basera’ sul contesto nel quale sarebbe maturato l’episodio, riferito dallo stesso Bevilacqua.

Questi, originario di Torre del greco, si e’ trasferito a Qualiano lo scorso anno dopo aver scontato 14 anni di detenzione per l’omicidio del suocero, e da allora sono iniziati i suoi problemi, dal momento che non sarebbe mai stato accettato, proprio per il reato di cui si era macchiato, dalla comunità in cui si era trasferito; Bevilacqua sarebbe stato pestato a sangue da persone residenti a Qualiano in almeno due circostanze, la prima volta nel 2021 poco dopo il suo arrivo nel comune napoletano, la seconda dieci giorni prima l’episodio degli spari. Per entrambi gli episodi il suo legale presenterà i certificati medici.

Questi, originario di Torre del greco, si è trasferito a Qualiano lo scorso anno dopo aver scontato 14 anni di detenzione per l’omicidio del suocero, e da allora sono iniziati i suoi problemi, dal momento che non sarebbe mai stato accettato, proprio per il reato di cui si era macchiato, dalla comunità in cui si era trasferito; Bevilacqua sarebbe stato pestato a sangue da persone residenti a Qualiano in almeno due circostanze, la prima volta nel 2021 poco dopo il suo arrivo nel comune napoletano, la seconda dieci giorni prima l’episodio degli spari. Per entrambi gli episodi il suo legale presenterà i certificati medici.