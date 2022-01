Bomba devastante trovata nel Napoletano, era imbottita di chiodi

Una bomba imbottita di chiodi metallici è stata sequestrata dai carabinieri. I militari della compagnia di Casoria hanno setacciato le cittadine di Cardito e Afragola con decine di pattuglie e con la preziosa collaborazione del fiuto delle unità cinofile del nucleo di Sarno.

L’ordigno ritrovato avrebbe potuto uccidere e sfregiare chiunque fosse rimasto nel raggio di 100 metri. La bomba, insieme ad un altro ordigno, è stata trovata nell’abitazione di Carmine Polito, già sottoposto ai domiciliari.

IL VIDEO DELLA BOMBA

Il 40enne di Cardito è stato arrestato anche per detenzione di droga a fini di spaccio: oltre agli esplosivi nascondeva in casa mezzo chilo di marijuana e 83 grammi di hashish. I carabinieri della compagnia di Casoria hanno fatto controlli nelle cittadine di Cardito e Afragola con decine di pattuglie e con le unità cinofile del nucleo di Sarno.

ORDIGNI PERICOLOSI

Due bombe, di quelle artigianali costruite per distruggere e ammazzare. O per ferire, nel modo più atroce. In una di queste, infatti, batteva un cuore di chiodi metallici la cui esplosione avrebbe potuto uccidere e sfregiare chiunque fosse rimasto nel raggio di 100 metri. Per comprendere la potenza di questi ordigni basta fare un salto temporale nel maggio del 2019, quando a Lione, in Francia, più di dieci persone furono ferite dai chiodi sparati a velocità impressionanti dopo la deflagrazione di un congegno simile.