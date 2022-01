Cadavere trovato al centro di Giugliano, ambulanza sul posto

Stamattina è stato trovato un cadavere in via Mattia Coppola a Giugliano. Il corpo del 38enne era riverso a terra in uno spiazzale del viale che da tempo è chiuso al traffico delle auto, quindi percorribile solo a piedi. Anche l’ambulanza è giunta sul posto ma i soccorsi sono stati inutili. Ora cadavere ricoperto da un telo bianco. Accertamenti in corso da parte degli agenti di polizia del Commissariato di Giugliano. L’uomo di origine ghanese potrebbe essere stati vittima di un’aggressione, infatti, il 38enne è stato trovato coperto di sangue ed è morto poco dopo. Al momento le indagini proseguono a 360 gradi.