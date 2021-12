Trovato con 6 ‘bombe carta’ nascoste in auto, arrestato 34enne di Giugliano

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione e porto di ordigni esplosivi improvvisati non convenzionali del tipo pirotecnici un 34enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine. E’ stato fermato in Via Oreste Salomone, durante un controllo.

Quando è stato perquisito i militari hanno rinvenuto nella sua auto sei “bombe carta” del peso complessivo di 2 chili. L’esplosione di questi ordigni avrebbe potuto distruggere anche un furgone. L’uomo è finito ai domiciliari, in attesa di giudizio. Le “bombe” sono state sequestrate e saranno distrutte.