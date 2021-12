Lutto nel mondo neomelodico, è deceduta Anna Russano: “Non ti dimenticheremo mai”

Lutto nel mondo neomelodico, è deceduta Anna Russano, cantante neomelodica napoletana, molto nota nel variegato arcipelago degli artisti popolari partenopei che hanno fatto la loro fortuna tra feste di piazza, cerimonie e ospitate nelle tv locali. «Voce carnale e orgogliosa di vicoli, matrimoni e gloriose feste di piazza, faccia che comunicava gioia, dolori e piccole felicità della mia gente» la definisce Gianni Simioli, speaker radiofonico e grandissimo conoscitore della mappa della musica popolare partenopea che sui suoi profili social dedica ad Anna Russano un vero e proprio obituary:

“Una brutta notizia per chi ama la musica popolare e i suoi artisti più veraci, sostenuti da migliaia di fans e, mai una volta , dai media che pensano di contare qualcosa e diabolicamente li ignorano pretendendo di decidere cosa sia degno e cosa no (ma poi decide sempre la Napoli dei napoletani e diventano “stelle”) E se la piango e rimpiango è perché l’ho sempre fatta sentire in radio e quindi sostenuta e apprezzata in vita.Negli anni 97-98 quando ero a Radio Norba, in Puglia la numero 1, trasmettevo “L’amante ‘e mia sorella” , storia irresistibile da telenovela che è stato anche uno dei suoi più grandi successi.E poi a “La Radiazza”, Radio Marte, dove ho rilanciato una delle sue interpretazioni migliori “Cafè Cafè” un capolavoro scritto da Nino D’Angelo per il film “Aitanic”.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui Alberto Selly: “Sono ancora scioccato… come ogni anno ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Non sono passate neanche quattro ore dal nostro ultimo messaggio e vengo informato della tua scomparsa…Cara Anna, Il Signore ti ha voluto con sé, nella sua casa, ma la nostra amicizia è ancora qui, nel mio cuore per sempre”.