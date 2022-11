Bonus Natale da 100 euro, sarà erogato dal Comune in provincia di Napoli

Ieri l’amministrazione comunale di Meta ha pubblicato un bando per l’assegnazione di un contributo destinato a 250 famiglie residenti nel Comune sorrentino. Il bonus sarà utile ad acquistare generi alimentari durante il periodo natalizio attraverso una Christmas Card. “Il bonus una tantum erogato sarà pari a 100 euro per ciascun nucleo familiare beneficiario”, ha spiegato il sindaco Giuseppe Tito.

REQUISITI E SCADENZE DEL BONUS

Potranno accedere al bonus solo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

– Devono essere composte da un minimo di due persone;

– Essere residenti nel Comune di Meta da oltre un biennio;

– Non essere proprietari di altri beni immobili oltre l’abitazione di residenza;

– Essere in possesso di un reddito inferiore a 10.633 euro, risultante dall’attestazione Isee per l’anno 2022. Pubblicato l’avviso per le domande sul sito del Comune di Meta.

Le famiglie che intendono partecipare al bando dovranno presentare istanza di partecipazione scritta in forma di autocertificazione a cui dovranno essere allegate l’attestazione ISEE 2022 e una copia di un valido documento di riconoscimento entro il giorno 6 Dicembre 2022 ore 12.00

Il modello per la presentazione dell’istanza può essere ritirato presso l’Ufficio Segreteria di

via Municipio 13 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o scaricato dal sito ufficiale del Comune www.comune.meta.na.it