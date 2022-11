Studentessa sequestrata fuori scuola, la minorenne violentata e drogata da uno sconosciuto

A Bari un uomo ha adescato una minorenne fuori l’ingresso della scuola, l’ha poi condotta in un luogo solitario, e dopo averla stordita con alcool e stupefacenti, l’ha violentata.

Ragazzina sequestrata a Bari fuori l’ingresso della scuola

All’uscita di scuola, un uomo è riuscito a raggirare una minorenne. Avvicinandosi con delle scuse ha condotto poi la ragazzina in una casa in campagna nella provincia Barletta-Andria-Trani. Dopo averle fatto assumere delle sostanze stupefacenti e degli alcolici ha esercitato su di lei numerose violenze fisiche oltre che psicologiche. Una volta che la ragazzina era inerme, incapace di muovere contro l’aggressore qualsiasi reazione, questo l’ha stuprata. Dopo aver abusato di lei, ha portato la ragazzina in un’altra città fuori provincia, lontano dal luogo che aveva scelto come martirio. Una volta raggiunta la destinazione programmata l’ha lasciata nei pressi di un ospedale. Queste sono le notizie e la ricostruzione dei fatti pervenuta dalla Polizia di Andria che ha poi arrestato un uomo per sequestro e violenza sessuale in danno di minore.

Le indagini e le accuse

Le ricerche del colpevole hanno avuto inizio soltanto dopo che la minorenne si è recata in ospedale. Lì ha rivelato di aver subito delle violenze sessuali da una persona che non conosceva. L’uomo arrestato è un incensurato, eppure adesso in seguito a quest’atto i reati a suo carico risultano molteplici. Quest’ultimo è infatti accusato di sequestro di persona e violenza sessuale a danno di minore aggravata, in quanto il colpevole ha abusato di un’inferiorità fisica e psichica della parte offesa. Intercorrono, inoltre, altre accuse che illustrano ulteriormente le discrepanze morali del carnefice. L’uomo è infatti accusato anche per l’uso di droghe e di sostanze alcoliche, e per aver violato le normative sugli stupefacenti. Tali considerazioni discernono dall’esecuzione del provvedimento cautelare che ha determinato la classificazione delle investigazioni condotte nei mesi precedenti dalla Squadra mobile coordinata alla locale Procura della Repubblica.