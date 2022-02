Clan Contini, stop dalla Cassazione per Patrizio Bosti: il boss resta al 41 bis

Stop dalla Cassazione per Patrizio Bosti. Questa la decisione presa dalla Suprema Corte per il boss, soprannominato ‘o patrizio, indicato come un elemento di assoluto rilievo dell’Alleanza di Secondigliano, la maxi federazione di clan comprendente i Contini, i Licciardi e i Mallardo. La Suprema Corte (I sezione penale) ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Bosti dichiarandolo inammissibile, ricorso presentato contro la proroga del regime detentivo speciale presa dal tribunale di Sorveglianza di Roma nell’aprile dello scorso anno. Decisione dettata dal ruolo apicale di Bosti nel suo sodalizio e dal pericolo di eventuali contatti con l’esterno.

Le motivazioni del tribunale di Sorveglianza su Bosti

Nelle motivazioni il Tribunale di sorveglianza di Roma sottolineava che «il regime speciale era giustificato da una pluralità di elementi, riconducibili all’inserimento del condannato in una posizione di rilievo nell’ambiente della criminalità organizzata camorristica, all’interno della quale svolgeva un ruolo di spicco, forte della sua affiliazione al clan Contini, storicamente egemonizzato dall’omonimo nucleo familiare. La sottoposizione di Patrizio Bosti al regime detentivo speciale si imponeva in conseguenza della gravità dei reati per i quali era stato condannato, che risultavano connessi alla sfera di operatività del gruppo camorristico in cui gravitava, rispetto alla quale assumeva un rilievo ulteriormente sintomatico la circostanza che il clan Contini faceva parte di un più vasto ambito consortile, composto dal clan Contini, dal clan Licciardi e dal clan Mallardo, denominato, come recentemente riferito da alcuni collaboratori di giustizia, Alleanza di Secondigliano, attiva nell’area metropolitana partenopea settentrionale». I legali del capoclan avevano presentato ricorso per Cassazione, ricorso respinto perchè giudicato inammissibile con Bosti che resta sottoposto al regime speciale del 41bis.