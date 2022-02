Napoli dice addio allo storico commerciante, è morto Lucio Barone Lumaga

“Papà non ce l’ha fatta. Il suo cuore alle 7.30 si è fermato e non ha retto più” così in un post du Facebook il figlio Alfredo ha dato la notizia della morte di Lucio Barone Lumaga.

Da anni protagonista del commercio a Napoli, Lucio Barone Lumaga aveva ereditato l’azienda di famiglia fondata nel 1898, Pio Barone, specializzata in moda femminile oversize e l’aveva portata al successo. Due gli atelier a Napoli, uno a via Medina e uno al Vomero a via Merliani.

Barone è stato anche presidente di Federmoda tessili, al vertice di Ascom Confcommercio e ha ricoperto anche la carica di presidente della Camera di commercio di Napoli.

Una delle sue ultime avventure lo ha visto prendere parte da comparsa al film di Paolo Sorrentino candidato all’Oscar È stata la mano di Dio.