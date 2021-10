Alle fiamme due veicoli dell’associazione ‘Un’infanzia da vivere’ nel Parco Verde di Caivano. Uno scuolabus e un furgone sono stati trovati questa mattina completamente incendiati. La scoperta ha infuocato subito gli animi e sono stati forti i primi commenti: “Questo è quello che ha fatto la camorra”. I mezzi erano utilizzati per trasportare i piccoli del rione popolare all’esterno per impiegarli in diverse attività. I fatti sarebbero accaduti nella notte e non si conosce ancora il motivo del raid. Tutto lascerebbe pensare a un gesto mirato contro chi lavora con i ragazzi per sottrarli alla criminalità che dilaga nel rione. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri che stanno lavorando al caso per arrivare ai responsabili. L’associazione si occupa di diverse attività con le nuove generazioni delle palazzine popolari. Cerca di impiegare i ragazzi nello sport e nelle attività ricreative. Una sorta di alternativa a quello che sembra essere un destino segnato dal posto in cui sono nati.

La condanna al raid nel Parco Verde

L’incendio ai due veicoli dell’associazione Un’infanzia da vivere del Parco Verde ha irritato gli animi. Padre Maurizio Patriciello, parroco della chiesa San Paolo Apostolo del rione, ha commentato: “Questa notte hanno dato alle fiamme il pulmino di un’associazione presente sul territorio. Il linguaggio è sempre lo stesso. Intimidire. Impaurire. Terrorizzare. Uccidere”. Duro anche il commento dell’associazione Un’infanzia da vivere: “La camorra al Parco Verde ha incendiato i furgoni dell’associazione che utilizzavano per portare i bambini fuori dalla Merda di quella camorra del Parco Verde”. Sulla questione è intervento anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli: “Esprimiamo la nostra piena solidarietà a tutti i membri dell’assunzione per questo vile attacco che hanno subito. ‘Una infanzia da Vivere’ opera in maniera importante sul territorio di Caivano per i ragazzini del Parco Verde, una realtà molto complicata, fornendo un’opportunità per vivere una vita lontana dalla camorra e dal degrado, per questo le istituzioni devono dimostrare il loro sostegno e la loro vicinanza. Per quanto riguarda i pulmini stiamo organizzando una raccolta fondi per ricomprali”.