Notte di terrore a Casavatore. Vandalizzate tutte le auto parcheggiate tra via Palizzi, via Gemito e via Gigante. Sono circa quindici le vetture a cui sono stati distrutti i vetri. Non è stato portato via nulla, quindi si tratterebbe di un atto vandalico. Alle 5 del mattino circa i rumori forti hanno svegliato i residenti. In un primo momento, si è parlato di colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per le indagini del caso. E’ stata esclusa la stesa. Il raid sarebbe avvenuto con delle spranghe. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza per fare luce sulla faccenda e arrivare ai responsabili.

I commenti dei residenti al raid vandalico

Il raid vandalico avvenuto nella notte a Casavatore ha scatenato i commenti dei residenti che hanno avuto l’amara sorpresa. Condanna ma anche rabbia: “E’ l’ennesimo atto vandalico a cui assistiamo. Senza divulgarmi, che ne avrei di cose da dire, semplicemente ora più che mai diventata insostenibile questa situazione di “insicurezza” sotto ogni fronte, abbiamo bisogno di essere SALVAGUARDATI. Quindi, chi di dovere, FACCIA. Da cittadina e commerciante, oggi ho la presunzione di PRETENDERE servizio telecamere e più controlli sul territorio da forze dell’ordine. Spero che questo ENNESIMO appello smuova qualcosa!!!! Questo è il risveglio di molte persone a Casavatore solo per il puro divertimento di qualche imbecille”. L’atto vandalico ha scatenato in molti: “E’ stato un vero è proprio raid che necessita di un intervento immediato non solo delle Forze dell’Ordine ma anche delle Forze Politiche. Casavatore in questo periodo è stata scenario di azioni criminali che ledono non solo chi ha subito il reato ma tutta la collettività. Non si può far finta di niente, bisogna trovare delle soluzioni immediate per le migliaia di cittadini onesti che vivono e che hanno investito in questo paese”.