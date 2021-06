Sono 48 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania, analizzati 1.761 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 17 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti tra aprile e maggio, ma registrati ieri. In Campania sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 216 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

In Campania il tasso di contagio, dunque, sale dall’1,6 per cento di ieri al 2.72 del bollettino di oggi. Un aumento che comunque risente anche del minor numero di tamponi effettuati rispetto ai giorni precedenti.

Vaccini: De Luca, si dimetta commissario o ministro Sanità

“Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere il quale ci ha raccontato tranquillamente che su Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese. Qualcuno glielo dovrebbe ricordare che il Commissario al covid è lui e quindi, in questi casi, o si dimette il commissario o il ministro della salute o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore”.

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Quella comunicazione demenziale – ha aggiunto – ha determinato un rallentamento drammatico e una crisi di fiducia in milioni di cittadini.