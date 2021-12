Boom di contagi nel Napoletano, il sindaco: “Vietato fermarsi in strada a Capodanno”

Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, in considerazione dell’aumento dei contagi da Sars Cov-2 sul territorio cittadino, ha firmato un’ordinanza che stabilisce dalle ore 11 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 5 del 1 gennaio 2022, il divieto di stazionamento in tutte le strade cittadine e, in particolare, in alcune aree della città in cui la distanza

interpersonale non è adeguatamente controllabile.

LE STRADE INSERITE NELL’ORDINANZA

Si tratta di via G. Alfani, piazzale Kennedy, negli spazi compresi tra via Pastore e via Tagliamonte, compresa l’area antistante lo stadio “Giraud”, via Avallone, nello spazio antistante il settore “Tribuna” dello stadio “Giraud”, via G. Marconi e viale C. Colombo, negli spazi compresi tra largo Luigi Manzo e quelli antistanti l’ex stabilimento balneare “Santa Lucia”. Così come in via M. Caravelli Darsena Pescatori in via Porto e nella Villa Comunale. E’ fatta salva la possibilità di attraversamento e di accesso e deflusso da esercizi commerciali ed abitazioni private.

LA SITUAZIONE COVID A TORRE ANNUNZIATA

Trentuno nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 387 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta all’8,01 per cento. Non si registrano guarigioni. Sono 174 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 62.449. I cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 25.074 (69%); quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 29.645 (82%). Mentre quelli che hanno ricevuto anche la terza dose sono 7.730 (percentuali pari al 21% in rapporto a 36.274 residenti over 12). Sono 5.154 le persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 4.882 guarite e 98 decedute.