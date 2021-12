Si è lanciato dal terzo piano di un reparto medico dell’ospedale Cardarelli, morto per le ferite riportate. Un uomo di circa 65 anni si è suicidato quest’oggi attorno alle 14 nel nosocomio napoletano, dove era ricoverato da qualche tempo.

L’uomo è stato poi soccorso dai sanitari in quel momento in servizio, prima di morire per le ferite riportate. Non si conoscono ancora i motivi che hanno condotto il 65enne a compiere l’insano gesto.