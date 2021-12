Cocaina nascosta nel passeggino, giovane mamma arrestata nelle Case Nuove

Droga nascosta nel passeggino del figlio, mamma non perde il vizio dello spaccio. Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuavano un controllo nella casa di una donna in via Padre Ludovico da Casoria. Nell’abitazione trovavano in un passeggino per bambini 6 involucri contenenti circa 16,2 grammi di cocaina e 2 bilancini di precisione. Scoperti, invece, nella cucina 455 euro e diverso materiale usato per il confezionamento della droga. Arrestata la 31enne Catia Nappi per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’ARRESTO DEL 8 MARZO DEL 2018: CATIA ERA IN UNA MAMMA IN ATTESA

Incinta di 3 mesi ed in compagnia del marito, gestiva una fiorente “piazza di spaccio” al Corso Meridionale. L’otto marzo del 2018 gli agenti del Commissariato di Polizia “Vasto-Arenaccia”, unitamente a personale della V sezione della Squadra Mobile, entrarono nell’appartamento di Catia Nappi e dell’uomo, sorprendendoli in flagranza.

Approfittando dell’arrivo di un ‘cliente’ i poliziotti si introdussero nell’abitazione al corso Meridionale. Nell’attimo in cui si aprii la porta l’acquirente diede una banconota da 10 euro pronunciando verso la mamma in attesa: “il solito”. Avuta la certezza che l’attività di spaccio fosse in corso, prontamente gli agenti fecero irruzione in casa.

L’ALTRA PERQUISIZIONE

Nel corso della perquisizione gli agenti sequestrarono una busta di carta riposta sul tavolo in cucina, contenente 33 dosi già confezionate di cocaina. Inoltre ritrovarono 4 diverse buste in cellophane contenenti la droga in polvere ed in forma solida, pronta per essere tagliata, nonché un bilancino di precisione.

In camera da letto, invece, gli agenti scoprirono 640 euro in banconote di vario taglio. Trovarono un borsello contenente una dose di cocaina e 6 di droga sintetica del tipo Ecstasy. Catia Nappi, che allora oggi festeggiò i 28 anni, fu arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari in quanto incinta per del reato di detenzione e spaccio di droga.