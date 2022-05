Carolina muore a 21 anni nel tragico incidente, lutto in Campania

Carolina Citro è morta ieri sera a seguito di un incidente stradale in Basilicata. La 21enne intorno viaggiava a bordo di una Fiat Cinquecento quando per ragioni ancora da accertare la sua auto all’altezza dello svincolo di Pisticci Scalo si è scontrata con una Punto. La Cinquecento è uscita fuori strada dopo l’impatto con l’altro veicolo che viaggiava in direzione opposta.

Carolina è morta sul colpo mentre sono rimasti feriti altri 3 ragazzi che viaggiavano in auto con lei. Alla guida dell’altra auto c’era un 86enne è deceduto nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasportato dopo l’incidente in gravi condizioni. La 21enne stava rientrando con i suoi colleghi all’’istituto per allievi sottoufficiali della Marina Militare di Taranto dove studiava.

I FUNERALI DELLA GIOVANE

Oggi i funerali della giovane si terranno nella Parrocchia di San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino a Montoro: “Affidiamo alla misericordia di Dio l’anima benedetta della cara Carolina Citro che improvvisamente il Signore ha chiamato a sé. Preghiamo in suffragio della sua anima benedetta affidandola alla Madonna della Divina Grazia. Come comunità manifestiamo la nostra vicinanza e il nostro cordoglio ai suoi familiari , in particolare ai genitori. don Adriano“.

LE DEDICHE PER CAROLINA

“L’ A.S.D. SANSEVERINESE tutta soffre per questa grave, inspiegata e prematura perdita e si stringe attorno a tutta la famiglia Citro ed in particolar modo al papà Mimmo, nostro collaboratore storico, alla mamma, alla sorella ed al fratellino“.

“Un dolore immane e senza senso. Ciao Carolina, ti vogliamo bene“. Così l’ASD Sanseverinese in un post. “Sentite condoglianze dal Ds, Dsga, personale docente, personale ATA e da tutti gli alunni dell’istituto Amatucci per la prematura scomparsa della cara alunna Carolina Citro”, questo il post pubblicato sulla pagina Facebook dell’istituto Amatucci.