Ladri in casa mentre è a lavoro, le lacrime del tiktoker di Casandrino Luca Della Rossa

Luca Della Rossa è uno dei tiktoker napoletani più amati e conosciuti del web. I suoi video, pubblicati quotidianamente sui social, cominciano sempre con un ormai iconico “amiciiii“, che già solo a sentirlo ti mette allegria. Come si evince dai suoi tiktok, e come spiegato in uno sei suoi più recenti video, Luca si alza tutte le mattine alle 4 per andare a lavoro e non rincasa prima dell’orario di cena. Una vita di sacrifici ma anche di soddisfazioni, visto che il suo banco frutta è ormai uno dei più conosciuti non solo di Casandrino, ma di tutto l’hinterland napoletano. Luca ha aperto anche un piccolo chioschetto, dove vende spighe rigorosamente “cresciute a terra“. Insomma, “una cosa particolare…“.

Casandrino. Ladri in casa mentre è a lavoro, le lacrime del tiktoker Luca Della Rossa

Purtoppo, in un video pubblicato ieri, Luca, con le lacrime agli occhi, ha denunciato di aver subito un furto nel suo appartamento proprio mentre lui era a lavoro. Video che in poche ore ha già superato il milione di visualizzazioni, segno di come sia amato dal pubblico che lo segue ogni giorno. Tantissimi i commenti di solidarietà ricevuti. “Vedere un padre di famiglia che piange dopo tutti i sacrifici che fa.. è uno strazio veramente.. in che mondo viviamo..” si legge, e ancora: “Si vede che sei un brav uomo, perché hai sempre un sorriso in faccia pure se succede qualcosa di brutto”, “Luca non arrenderti questa gente non sa veramente come occupare il tempo, mi dispiace tantissimo non ti riesco a vedere così sei un uomo troppo umile“, “Mi dispiace tantissimo Luca, vederti piangere mi reca un dolore al cuore perché proprio tu non lo meriti”, “Caro vederti così mi dispiace tantissimo, vedere cosa ti hanno combinato, dai fatti forza, che la nostra forza è la nostra dignità di lavoratori onesti”.

La speranza è che chiunque abbia commesso un gesto simile sia quanto prima affidato alla giustizia. Siamo invece sicuri che Luca tornerà presto a tenerci compagnia con il suo sorriso.