La Campania patria dei Tiktoker, bagni di folla a Napoli e Avellino per Saverio Riccelli e Rita de Crescenzo

La Campania diventa la patria dei Tiktoker, nei giorni scorsi bagni di folla per Saverio Riccelli e Rita de Crescenzo a Napoli e Avellino. Rita, come riporta Avellino Today, è stata accolta come una star. Lei, con oltre 600mila followers e circa 30 milioni di like, si è esibita ad Avellino in viale Italia.

TikTok mania in Irpinia. Dopo il successo di Rita De Crescenzo ad Avellino, è il turno di un altro fenomeno del social network del momento: stiamo parlando di Saverio Riccelli, pastore calabrese che vanta, all’attivo, oltre 1 milione e mezzo di fan, ospite dell’evento tenutosi ieri sera a Serino, in Via Roma, dal titolo “Benvenuta Estate“. Saverio nei giorni scorsi è stato anche allo Stadio Maradona per partecipare alla partita del cuore.

Centinaia di ragazzi hanno presenziato all’evento, al grido di “Manueeee, e cumu iamu!“. Originario della provincia di Catanzaro, Saverio ha raggiunto a soli 28 anni l’apice del successo grazie ai suoi video realizzati all’interno dell’allevamento di sua proprietà, a Belcastro.

Protagoniste dei suoi post le sue capre, dalle più grandi di età (Manuele, Pasquale, Giovanna) alle più piccole (Petruzzo), fino ad arrivare all’ariete Michelangelo. In una recente intervista a “Le Iene“, celebre programma di Italia 1, il 28enne tiktoker calabrese ha annunciato, tuttavia, che non cambierebbe mai la sua vita da pastore con quella di influencer e che i guadagni provenienti dai suoi canali social vengono investiti costantemente per il suo gregge, consentendo agli animali la possibilità di godere di spazi più grandi per poter pascolare e vivere la propria vita.