Casoria. Maxi sequestro di sigarette, avrebbero fruttato oltre 2 milioni di euro

Un maxi sequestro di sigarette, è stato messo a segno dalla Guardia di Finanza a Casoria. Complessivamente sono stati sequestrati cinquecentocinquantamila pacchetti di “bionde” della marca “Black Mount” provenienti dalla Macedonia per un peso di 11 tonnellate che, una volta immessi sul mercato e vendute di contrabbando, avrebbero fruttato circa due milioni di euro.

Sono in corso le indagini per cercare di capire dove fossero destinate tutte quelle bionde. L’operazione è scattata quando i finanzieri della Compagnia di Giugliano in Campania, diretta dal Capitano Oscar Samuele Olivieri, hanno notato un tir con targa serba imboccare una stradina di Casoria e fare ingresso in una società specializzata di generi alimentari.

Insospettiti dai movimenti dell’autoarticolato e dal viso non troppo rassicurante degli autisti, i militari hanno deciso di accedere all’interno dell’area e sottoposto il mezzo ad un controllo. Alla vista dei finanzieri, uno dei due conducenti, ha dichiarato di dover scaricare “gomme da masticare” e di non disporre di un documento di accompagnamento della merce.

Ma i finanzieri non contenti della versione dichiarata dall’autista, decidevano lo stesso di eseguire un controllo più accurato. E una volta aperti i portelloni, hanno scoperto che all’interno del tir vie erano stipati migliaia di pacchetti di sigarette proveniente dalla Macedonia. Chiamati i rinforzi, i due autisti del tir, entrambi di nazionalità Serba, sono stati fermati e portati in caserma per le formalità di rito. Mentre i tabacchi di contrabbando, unitamente al veicolo, sono stati sottoposti a sequestro giudiziario.

Il Gip del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato l’arresto e applicato ai 2 arrestati la misura del divieto di dimora in Campania. Ricordiamo che il quantitativo di “bionde” rinvenuto a Casoria, rappresenta uno dei più ingenti sequestri mai effettuato nella provincia di Napoli. Basti pensare che solo la Compagnia di Giugliano diretta dal Capitano Oscar Olivieri e dal Comandante del Gruppo Ten.Col. Antonio Vernillo, negli ultimi due anni e mezzo di attività, hanno sequestrato ben 10 tir. Un’attività che testimonia il costante impegno esercitato dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli sul territorio a tutela della sicurezza economico-finanziaria dei cittadini ed al contrasto di un fenomeno connotato da forte pericolosità sociale.

Di Angelo Covino