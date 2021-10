Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in corso Sirena a Barra la cantina di uno stabile dove hanno sorpreso 5 uomini che stavano confezionando della droga e li hanno bloccati. I poliziotti hanno rinvenuto 8 buste contenenti 730 grammi circa di marijuana, 51 involucri con 60 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. M.M., F.N., S.F., P.O. e L.V., napoletani tra i 18 e i 23 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Perquisizioni e controlli dei carabinieri della compagnia di Poggioreale insieme a quelli della Forestale di Napoli nel quartiere Barra. I militari hanno denunciato 7 persone. Una mamma con il suo figlio maggiorenne sono stati denunciati a piede libero per ricettazione; i carabinieri li hanno fermati mentre erano a bordo di uno scooter rubato che è stato poi sequestrato.

Una persona è stata denunciata per guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio mentre due uomini sono stati denunciati per evasione, non erano nelle loro rispettive abitazioni nonostante fossero sottoposti agli arresti domiciliari. Ed ancora, il titolare di una officina meccanica è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività poiché privo di qualsivoglia autorizzazione, con sequestro dei locali; una denuncia in stato di libertà è scattato invece per un recidivo parcheggiatore abusivo.