Chi è Jessica Selassié, la principessa vincitrice del Grande Fratello Vip 6

Jessica Selassié vince la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo 183 giorni nella Casa, la principessa ha avuto la meglio sugli altri concorrenti, battendo in finale Davide Silvestri con il 62% delle preferenze. Un’edizione record questa del Reality, che ha tenuto gli spettatori incollati alla tv per ben 49 puntate. Jessica entra in studio insieme a Davide accolta dagli applausi e dal clamore del pubblico e – entrambi visibilmente emozionati – sono pronti a scoprire l’ultimo verdetto della serata: Jessica Selassié è la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello Vip 6

Sei mesi fa è entrata insieme alle sue sorelle: Jessica, la maggiore delle tre principesse etiopi (Lulù e Clarissa), nella Casa ha affrontato un lungo percorso di crescita e trasformazione. Come un bruco che si trasforma in farfalla, Jessica ha riscoperto sé stessa e la propria femminilità affermandosi giorno dopo giorno come una delle protagoniste di questa edizione. L’affetto per le sue sorelle, la complicità con tutti i suoi compagni e la sua gentilezza l’hanno distinta e fatta apprezzare dal pubblico da casa.

Classe 1994, Jessica Haile Selassié è la maggiore delle tre giovani principesse pronipoti dell’ex imperatore di Etiopia. Per lei non è la prima esperienza televisiva: nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza 2. In quell’occasione raccontò: “Io sono Jessica, sono la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia e quindi sono una principessa! I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi… non c’è il principe però io aspetto eh…”.

Conosciamo Jessica Selassié

Amante del mondo della moda e di tutto ciò che riguarda l’estetica, ha un blog personale su cui consiglia a sfoggia i suoi outfit. Jessica racconta di essere pacata e tranquilla e di non amare i litigi. Per quel che riguarda il lato sentimentale, all’interno della casa Jessica Selassié ha parlato di una relazione passata con un ragazzo che ora è troppo famoso per poter nominare, e ha aggiunto che la relazione è andata scemando a causa della pandemia. Jessica ha conseguito inoltre due lauree presso l’Università John Cabot di Roma.

La principessa è Celiaca, quindi deve stare molto attenta a quello che mangia: nella casa del GF VIP spesso mangiava da sola o si preparava i pasti da sola per evitare contaminazioni con il glutine.