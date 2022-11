Furto a casa di Kvara, il papà parla dello spavento: “Salvato da Dio, sarebbe potuto succedere qualcosa di grave”

Badri Kvaratskhelia, padre dell’asso georgiano del Napoli, Kvara, ha parlato per la prima volta dopo il furto dell’auto ai danni del figlio avvenuto la scorsa settimana. Le parole sono state riportate dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze.

FURTO KVARATSHKELIA, IL PADRE: “SAREBBE POTUTO SUCCEDERE QUALCOSA DI ANCOR PIU’ GRAVE”

Queste le parole del padre di Kvara: “Quando l’ho saputo, ero molto preoccupato. Quando ho parlato con Khvicha, ero felice che parlava con un sorriso. Dio lo ha salvato. Qualcosa di più grave sarebbe potuto succedere se Khvicha lo avesse scoperto che i ladri erano lì. Vive con suo cugino. È una casa privata con videocamere di sorveglianza e sicurezza. Non posso dire in dettaglio cosa e come sia successo a Kvara. Tutto viene registrato sulla videocamera. È successo qualcosa di molto brutto. Grazie a Dio per averci salvato”.

KVARA IN CAMPO CONTRO L’UDINESE?

Mamuka Kvaratskhelia, giornalista georgiano, zio di Kvara nonché intermediario della trattativa che lo ha portato al Napoli, si è espresso così ai microfoni di CalcioNapoli24 circa la presenza del georgiano in campo sabato contro l’Udinese: “In base a quanto mi arriva, Kvaratskhelia sta recuperando per l’Udinese e dovrebbe essere in campo. Ma bisogna capire se dall’inizio o a gara in corso”.