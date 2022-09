Chiazza marrone invade la Gaiola e Nisida, si attendono i risultati dell’Arpac

Continuano i controlli in mare stabiliti dal calendario regionale per verificare la qualità delle acque di balneazione del litorale campano nell’ultimo mese della stagione balneare 2022.

Nel corso dei prelievi di ieri Arpac ha provveduto ad effettuare campionamenti aggiuntivi anche nel punto studio del “troppo pieno” di Coroglio nel comune di Napoli nell’acqua di balneazione denominata “Nisida”, nello stesso punto e a delimitazioni crescenti da esso per verificare l’eventuale cessazione del fenomeno inquinante registrato lo scorso 7 settembre.

TUFFI SCONSIGLIATI A NISIDA E LA GAIOLA

L’episodio, individuato nell’attivazione della galleria scolmatrice di Coroglio causata da eventi meteorici intensi, ha indotto l’amministrazione comunale a sconsigliare l’attività balneare nella località “Nisida-La Gaiola”. Gli esiti analitici di riferimento saranno disponibili domani.

Relativamente agli avvistamenti di colorazione anomala degli specchi di acqua adibiti all’uso balneare del tratto di mare denominato via Partenope, conseguenziale ad eventi piovosi, si è in attesa dei risultati dei campioni prelevati ieri nel punto di prelievo routinario e nel punto aggiuntivo di studio della pluviale di via Partenope. Parimenti per i riscontri dei prelievi effettuati nelle acque di balneazione in località Posillipo di Napoli dove analogamente sono state riscontrate criticità all’ispezione visiva. Gli esiti analitici di riferimento saranno disponibili nella giornata di domani.