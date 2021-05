Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, dipendente dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli, hanno effettuato un controllo presso una concessionaria di auto a San Giuseppe Vesuviano.

I poliziotti hanno accertato che l’area, adibita a piazzale di esposizione dei veicoli consistente in un lotto di circa 1600 mq, insiste su un terreno a destinazione rustica e non ha alcun sistema di raccoglimento delle acque piovane in apposite vasche al fine di evitare l’inquinamento del suolo con la contaminazione delle stesse, con quelle sporcate dai materiali oliosi e ferrosi provenienti dai veicoli in esposizione.

Inoltre, nell’area sono stati abbandonati, senza alcun accorgimento, pezzi di ricambio per veicoli non selezionati, cerchi arrugginiti, pneumatici usurati, numerosi parti usurate di veicoli e pezzi di carrozzeria arrugginiti esposti alle intemperie; infine, tra gli automezzi in commercio, vi erano numerosi veicoli commerciali, e a 4 di essi erano stati scalati i chilometri anche di ben 600.000 km.

I veicoli e l’intera area espositiva sono stati sottoposti a sequestro e l’amministratore unico è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione.