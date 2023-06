Choc a Baia, ordigno fa esplodere una telecamera della ZTL nel porto: “Un fatto gravissimo, ma non ci fermerete”

PUBBLICITÀ

Un atto gravissimo di vandalismo nella notte a Baia, nella zona del porto. Un ordigno ha fatto esplodere una telecamera della ZTL. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno acquisito tutte le immagini e fatto partire le indagini per individuare i responsabili dell’attentato. La pista più battuta resta quella dell’atto vandalico, stando anche a quanto successo negli ultimi giorni, che ha visto ignoti prima abbattere con l’ausilio di un flex un palo, su cui era posta una telecamera, per poi distruggere quest’ultima.

La condanna del sindaco Della Ragione: “Un attacco gravissimo ad un simbolo della legalità, ma non ci fermerete”

Queste le parole del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, sull’accaduto: “Un fatto gravissimo. L‘esplosione, stanotte, ha impaurito centinaia di famiglie. Migliaia di residenti. Il boato, all’1:15 di notte, ha svegliato un’intera frazione. E non solo. È un attacco ad un simbolo di legalità. Grazie alla ZTL, con telecamera, abbiamo messo fine alla piaga del parcheggio selvaggio sul porto. Auto in terza fila, e parcheggiatori abusivi ovunque. Abbiamo messo fine alla piaga delle minacce agli automobilisti, e delle vetture sfregiate a chi non pagava. Abbiamo messo fine a smog e disagio. Grazie alla ZTL, abbiamo elevato migliaia di verbali ai trasportatori di mezzi pesanti, di barche, per il varo ed alaggio a Baia. A quanti accedevano sul porto, in orari non consentiti. Arrecando enormi disagi alla viabilità estiva cittadina. Grazie alla ZTL, abbiamo restituito, in tutti i fine settimana d’estate, un’area pedonale libera al passeggio. Con tavolini, fioriere, panchine. Un affaccio sul Parco Archeologico Sommerso, più decoroso. Al servizio della città romana, sul fondale di Baia. Una meraviglia unica al mondo. Abbiamo iniziato lo scorso anno. Con telecamera attiva. Pochi giorni prima dell’avvio, ricevetti una chiamata minatoria da un operatore della nautica, che esercita sul porto. “Se attivi la ZTL, ti ammazzo”. L’abbiamo attivata lo stesso. Senza paura. Quest’anno, non abbiamo abbassato la testa. E l’abbiamo riaccesa. Ed ogni volta che ce l’abbattono, noi la rialziamo. Stanotte la volevano far esplodere. Ma, adesso, è nuovamente operativa. Già attiva. È accesa. Perché vogliamo rispondere subito”.

