Cifre da capogiro, Taylor Mega svela: «Ecco quanto guadagno per ogni foto che metto su Instagram»

Seguitissima sui social e sempre più presente nei salotti tv, Taylor Mega fa discutere e fa tendenza. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e l’ingresso nella casa del Grande Fratello, l’influencer si è lasciata intervistare da Francesco Canino per Panorama. Taylor Mega ha parlato di soldi e di lusso, arrivando a svelare quanto ha speso per la sua vacanza più costosa: oltre 100 mila euro.

“La vacanza più cara che ho fatto? La scorsa estate: tre mesi fra Montecarlo, Saint Tropez, Forte Dei Marmi e Mykonos. Non saprei quantificare la cifra che ho speso, ma sopra i 100 mila euro. […] Una tappa obbligatoria per le vacanze di lusso è Saint Tropez; fra le mie vacanze più cheap Formentera e la Puglia. Formentera ha spiagge bellissime ma è troppo affollata, la Puglia è pazzesca ma non riescono a dargli quel tocco che servirebbe per un turismo di lusso”.

Taylor, come si legge su Bithcyf, ha poi confessato quanto guadagna con il suo lavoro di influencer marketing su Instagram:

“Da un brand ho appena chiuso un contratto da 8 mila dollari a post. Gli alberghi dove alloggio invece non li pago: spesso con l’hotel si stipula un cambio di collaborazione con pubblicità sul mio profilo. Dietro ogni cosa c’è un preciso studio di marketing e niente è improvvisato”.

Anche nei giorni scorsi nel salotto di Barbara d’Urso, Taylor Mega ha confessato:

“Su Instagram fra i miei followers ho il 50% di uomini ed il 50% di donne, chi dice che mi seguono solo uomini per vedermi il c**o sono invidiose. Io guadagno 8 mila dollari a post su Instagram e faccio post tutti i giorni”.

Grande Fratello, nuovo litigio tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: tutta colpa di Taylor Mega

Ennesima lite per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio dentro la casa del Grande Fratello 16. Il ritorno di Taylor Mega ha inasprito nuovamente i rapporti tra i due. Il napoletano, che ha ammesso più volte di essersi preso una cotta per lei, non sopporta le scenate di gelosia della ragazza genovese. È esploso a causa di un piatto di pizza. «Hai rotto», le ha ripetuto a due giorni di distanza dal litigio precedente.

I due si erano svegliati da poco e ritrovati in cucina. Davanti a una pizza pronta sul tavolo, Francesca si è lasciata andare a qualche battuta ironica. «Eh prima mi faceva il piatto!» «Non iniziare con queste mezze cose… Sei troppo pesante», la risposta del modello. «Ti sei svegliato con la luna storta?Ti ho fatto una battuta! Taci!», la replica di Francesca… Puoi far star zitti gli altri, non me».

«Sono le parole pesanti che usa che fanno degenerare tutto», ha detto poi Gennaro sfogandosi con gli altri inquilini dopo essersi allontanato dalla cucina. Kikò Nalli lo ha invitato a essere paziente dal momento che il percorso è ormai giunto alla fine.