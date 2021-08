Sessa Marino, 50enne giuglianese, era detenuto nel carcere di Lanciano in espiazione di un cumulo di pene di 7 anni e 4 mesi composto dalla pena di 6 anni di reclusione per associazione mafiosa ex art. 416 bis del codice penale e di 1 anno e 4 mesi per ricettazione.

Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, Presidente Dottoressa Sacco, accogliendo il reclamo presentato dagli avvocati Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord e Marina Vaccaro del Foro di Pescara, ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare all’uomo presso la propria abitazione a Giugliano, capovolgendo la decisione del magistrato di sorveglianza di Pescara, che aveva invece rigettato la svuotacarceri ritenendo il Sessa legato al Clan Mallardo ed assolutamente sconsigliato il ritorno nella città di Giugliano.

LA FUGA E LA CATTURA DEL RAS DEL CLAN MALLARDO

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano in Campania lo avevano arrestato in quanto ritenuto affiliato al clan “Mallardo” operante a Giugliano e zone limitrofe. Il reggente era finito in manette nell’ottobre del 2014 ed era latitante dal 2012, ed era sfuggito alla cattura nell’ambito dell’operazione Lilium.

Fu scarcerato nel 2015 per decorrenza dei termini e riacciuffato nel 2018.

Nello stesso processo erano imputati anche Francesco Napolitano, Raffaele Mallardo, detto “scicchirocco”, e Biagio Micillo, tutti accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti.