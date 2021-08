Agguato a scopo intimidatorio del clan Reale, il ‘cliente’ non pagò la droga. Stamattina gli agenti della Squadra Mobile eseguivano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa lo scorso lunedì dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Pasquale Reale, Agostino Notturno e Vincenzo Reale, napoletani rispettivamente di 25, 23 e 24 anni. Tutti gravemente indiziati in concorso per lesioni aggravate con l’ulteriore aggravante del metodo mafioso. I primi due anche per detenzione e porto abusivo d’arma comune da sparo, violenza privata aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale aggravate dal metodo mafioso.

Le indagini, svolte tra novembre 2017 ed agosto 2019, supportate da dichiarazioni testimoniali e di collaboratori di giustizia, da attività tecnica e dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, permettevano di raccogliere elementi probatori nei confronti dei tre.

Gli arrestati avvalendosi della forza intimidatrice del quartiere di San Giovanni a Teduccio, avrebbero effettuato nel 2017 un’aggressione armata come ritorsione per un mancato pagamento di droga. I tre esplosero diversi colpi di pistola contro il cliente inadempiente come è possibile capire dal video della Questura di Napoli.

Inoltre nel 2019 avrebbero attuato una violenta aggressione in danno di un soggetto legato all’avversa organizzazione criminale. Speronarono una volante della Polizia di Stato intervenuta sul posto.

IL VIDEO