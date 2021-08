Nicola morto mentre era ai domiciliari, l'uomo di Napoli trovato senza vita dai familiari

Omicidio nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 agosto in un appartamento a Piombino, in provincia di Livorno. Nicola Arduini, 77 anni di Napoli, è stato trovato morto. L’uomo, ex commerciante, era ai domiciliari per droga dopo che – nello stesso appartamento – i carabinieri avevano rinvenuto mezzo chilo di sostanze stupefacenti.

La scoperta

A trovarlo sono stati i familiari questa mattina dopo che l’uomo, per diverso tempo, non ha risposto al telefono. L’ipotesi – riporta Il Tirreno – è che Arduini sia stato ucciso con un coltello. Il corpo dell’uomo, in attesa dell’arrivo del magistrato e del medico legale, non era ancora stato toccato. Sulla vicenda indagano i carabinieri.