Incidente mortale a Giugliano, la vittima ha 18 anni: corsa in ospedale per l'amico

Poco dopo le ore 18 si è verificato un mortale incidente in via Nuova Sant’Antonio a Giugliano. Un’auto, una Lancia Delta, ed una moto Yamaha si sarebbero scontrati. In sella al mezzo a due ruote si trovavano due 18enne, di cui uno ha perso la vita sul colpo dopo l’impatto. L’amico, invece, si trova all’ospedale San Giuliano in prognosi riservata. L’autista, 51enne di Frattamaggiore, avrebbe riportato lievi ferite e la sua vettura ha subito forti danni poiché finita contro un deposito.

Indagini sulla dinamica dell’incidente a Giugliano

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 insieme alla polizia municipale di Giugliano, guidata dal capitano Luigi Maiello. Intanto, il traffico è andato in tilt nella zona di confine con Parete e Villaricca. Lo scontro è stato violento ma le cause sono ancora in fase di accertamento.