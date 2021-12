Sorpreso in casa con oltre 700 dosi di cocaina, scarcerato Guido Papi

Stava scontando una condanna di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 30mila euro di multa per spaccio di cocaina aggravata dall’articolo 80 del testo unico stupefacenti. Ieri però per Guido Papi, 54enne di piazza Mercato, è arrivata la scarcerazione. Il magistrato di sorveglianza di Napoli Francesco Chiaromonte, accogliendo l’istanza dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali, consentendo all’uomo di scontare la pena lavorando presso un garage di Napoli e presso la sua abitazione di Vico Gabella alla Farina. L’uomo era stato tratto in arresto nel Marzo del 2019 quando fu sorpreso presso la sua abitazione a spacciare cocaina in concorso con un minorenne. Aveva oltre 770 dosi di sostanza stupefacente. Il magistrato di sorveglianza ha tenuto conto del percorso di rieducazione tenuto dal condannato nella casa di reclusione di Aversa, ove era detenuto.