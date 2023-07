Colletto tricolore, Vesuvio e scritte dorate: l’anteprima delle nuove maglie dividono i tifosi del Napoli

PUBBLICITÀ

Sarà svelata il prossimo lunedì, ma nel frattempo sui social arrivano già spoiler sulla nuova maglia del Napoli di Rudi Garcia. La novità più importantye sarà rappresentata chiaramente dallo scudetto, che torna 33 anni dopo sulle divise azzurre: sarà al centro del petto, accompagnato ai lati dal logo del club e dal marchio EA7, per il terzo anno di fila partner degli azzurri.

Sui social, infatti, sono già circolare le prime foto di quelle che saranno le nuove maglie della prossima stagione. La prima sarà chiaramente azzurra, in tonalità più chiara rispetto a quelle viste negli ultimi anni. Colletti e maniche a tema tricolore, invece, ricordano a tutti chi sono i campioni d’Italia. Sarà bianca, con il golfo di Napoli a far da sfondo, la seconda divisa. Mentre è stato scelto il grigio scuro, quasi tendente al nero e con inserti in oro, per la terza maglia.

Novità per quanto riguarda gli sponsor: come annunciato, addio a Lete che sarà rimpiazzata da MSC. Addio, però, anche ad Amazon: il nuovo sponsor sulla manica sarà Ebay!

Sulla nuova divisa ideata dal reparto marketing del Napoli ci sarà un richiamo e anche un omaggio alla maglia indossata dal Napoli nella stagione 1984/85, la prima annata in maglia azzurra di Diego Armando Maradona. L’azzurro sarà più tenue rispetto a quanto visto negli ultimi anni, lo scollo a “V” sarà proprio come quello di quasi quarant’anni fa, accompagnato da un bordino a colori alternati che si ripeterà anche sulle maniche. Stavolta, però, anziché l’alternanza di bianco e blu ci potrebbero essere le sfumature del tricolore a completare il richiamo scudetto.