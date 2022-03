Sfonda la vetrina della gioielleria a Caserta, 42enne fallisce la fuga e viene arrestato

Ha divelto un tombino dalla sede stradale scagliandolo e infrangendo la vetrina di un negozio di bigiotteria del centro di Caserta, da cui poi ha asportato tre orologi. Ma nella fuga è stato bloccato e arrestato dai carabinieri.

Il colpo fallito e l’arresto

È accaduto nella notte, protagonista un 42enne residente a Frignano, che la notte scorsa è venuto in “trasferta” nel capoluogo. Il suo intento era quello di svaligiare qualche negozio in centro. Ci ha provato prima con una gioielleria di piazza Vanvitelli, ma è scappato dopo che è suonato l’allarme. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, la notte scorsa hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per furto aggravato, di un quarantaduenne residente a Frignano. L’uomo bloccato mentre scappava da un negozio di bigiotteria di via San Giovanni dove, mediante l’effrazione di una vetrina, aveva asportato tre orologi. La refurtiva, interamente recuperata, restituita al legittimo proprietario. Inoltre, nel tentativo di impossessarsi degli orologi, l’uomo si è ferito a causa della vetrina in frantumi.

L’arrestato si trova ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria. (ANSA).