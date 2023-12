“Concedetevi la possibilità di fallire”, il rettore dell’Università rivolge un appello agli studenti universitari

PUBBLICITÀ

E’ stata trovata e sta bene Claudia Giannetto, la ragazza di Giugliano scomparsa da ieri. Le sue ultime tracce erano a Roma, dove pare abbia trascorso la notte. A confermare l’avvenuto ritrovamento è la sorella sui social: “Grazi e a tutti, sta bene ed è stata ritrovata”. Claudia era scomparsa prima della seduta di laurea. Lei però non era nella lista, come precisato da fonti interne all’università Orientale. Dunque la giovane ieri non doveva laurearsi, ma forse per spavento o paura di deludere i suoi familiari aveva finto che quello era il grande giorno tanto atteso.

Si era vestita anche un un abito elegante blu e insieme alla famiglia si era recata nella sede dell’Orientale. Poi la scomparsa improvvisa. Mentre familiari e genitori la attendevano all’interno della sala, lei con una scusa è uscita dicendo che doveva salutare un’amica ma non ha fatto più ritorno. Preoccupati, i genitori e familiari hanno allerato subito le forze dell’ordine. Dopo una notte senza nessuna notizia pare che la giovane abbia preso un treno per Roma dove avrebbe dormito in una stanza d’albergo fittata su Booking.

Stamattina le segnalazioni nella Capitale, poi la bella notizia del ritrovamento giunto direttamente dalla famiglia.

Studente della Federico II muore il giorno prima della laurea: il messaggio del Rettore Lorito

“Desidero esprimere a nome di tutta la comunità accademica alla famiglia e agli amici di Antonio Della Peruta (nella foto a sinistra tratta dal quotidiano Cronache di Napoli) il profondo dolore e il senso di smarrimento per una perdita così tragica”: questo il messaggio diffuso sui social dell’Università e sulla pagina web della Federico II dal rettore Matteo Lorito, dopo la notizia della tragica scomparsa dello studente di 25 anni originario di Maddaloni, in provincia di Caserta, morto il giorno prima della laurea, in calendario giovedì 7 dicembre.

Il rettore Lorito agli studenti: “concedetevi la possibilità di fallire”

“La perdita di un nostro studente segna una sconfitta e deve essere motivo di riflessione per noi che abbiamo la responsabilità di accompagnare i ragazzi nella crescita personale e professionale, nella costruzione del progetto di vita, dando sicurezze tanto più necessarie in tempi difficili ed incerti – prosegue la nota del rettore Lorito – Motivo di riflessione anche per le nostre studentesse e i nostri studenti: devono imparare a chiedere aiuto, a concedersi la possibilità di fallire, imparare a mostrare le proprie fragilità: la comunità di cui fanno parte è una comunità che accoglie e sostiene senza giudicare”.

A marzo scorso aveva destato molto clamore la vicenda della studentessa di lettere Diana Biondi, trovata morta in un burrone, e si era levata un’onda di solidarietà che aveva portato a diverse iniziative nei vari istituti del territorio volte proprio a tendere una mano agli studenti in difficoltà.