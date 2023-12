PUBBLICITÀ

Sequestrati 2 kg di droga nella Vela Gialla, pusher aiutato da un minorenne. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella con il supporto del nucleo Cinofili di Sarno e della locale stazione hanno arrestato Gennaro De Rosa. I militari hanno perquisito l’abitazione del 35enne, infatti, hanno rinvenuto e sequestrato 1.673 dosi di eroina per un peso complessivo di quasi 1,5 kg di sostanza stupefacente. Trovate anche 929 dosi di cocaina e 250 di crack: sequestrati complessivamente 2 chili di droga. Denunciato anche un ragazzo che neanche dieci giorni fa ha compiuto 16 anni. Il minore aiutava De Rosa nella vendita della droga che avveniva all’interno della Vela gialla.

I controlli si sono estesi in tutto il quartiere, infatti, dalle altre perquisizioni hanno permesso di rinvenire a via Annamaria Ortese un’arma corta da sparo calibro 7,65 a tamburo da sei colpi pronta all’uso, 50 colpi calibro 45 R-P Auto Rim, 9 panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, un bilancino di precisione, una busta con all’interno 13 grammi di marijuana, 51 dosi della stessa sostanza e 19 stecche di hashish per altri 130 grammi di sostanza stupefacente. Armi e droga erano nascosti all’interno delle aree comuni dei lotti SC 2-SC 3. Sulla pistola saranno effettuati gli accertamenti balistici del caso per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

