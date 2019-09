Concorso Regione Campania entra nel vivo, la graduatoria della prova preselettiva ‘taglia’ i candidati

Lo scorso 24 settembre sono ufficialmente terminate le prove preselettive del concorso Ripam per la Regione Campania tenutesi alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta. Il concorso mette a disposizione 2.175 posti. Posti di lavoro a tempo indeterminato all’interno degli enti regionali. In attesa degli step successivi del concorso, ora si devono compilare gli elenchi degli ammessi alle prove finali. Una prima selezione c’è già stata. Ma non c’è ancora una data di pubblicazione ufficiale della graduatoria provvisoria nella quale saranno resi noti i nomi degli idonei che potranno così passare alla fase successiva del concorso. Come riportato dal sito Napoli-fanpage, la correzione dei test dovrebbe cominciare all’inizio di ottobre, quindi si suppone e si spera che i risultati saranno comunicati entro la fine del prossimo mese.