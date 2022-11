Controlli anti rapine sulla Circumvallazione a Villaricca, fugge dai carabinieri e butta via la pistola: arrestato 19enne di Scampia

Fugge dai carabinieri e butta via la pistola. Bloccato, tradito dalle impronte digitali. Avrebbe commesso una rapina lo scorso anno E’ orario di chiusura a Villaricca quando i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano di Napoli stanno effettuando un servizio anti-rapina. Due ragazzi percorrono in scooter la Circumvallazione Esterna e quando si rendono conto di essere seguiti da una pattuglia accelerano per dileguarsi.

I carabinieri li tallonano e li costringono ad abbandonare le due ruote. Fuggono a piedi, col casco integrale ancora calzato. Uno di loro lancia via una pistola, una scacciacani senza tappo rosso, con una punta di trapano incollata all’impugnatura. L’uomo viene bloccato e “smascherato”. In manette Francesco Pio Scherma, 19enne di Scampia. Il complice è riuscito a fuggire ma i militari sono sulle sue tracce.

Dall’analisi delle impronte digitali è emerso che Scherma fosse verosimilmente coinvolto in una rapina commessa il 20 ottobre dello scorso anno a Casavatore. Nel suo nucleo familiare, inoltre, è stato rilevato un percettore di reddito di cittadinanza. Il beneficio sarà revocato. Il giovane è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.