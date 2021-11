Fermato sul lungomare senza casco, 20enne picchia gli agenti e li manda in ospedale: arrestato

Nell’ambito delle attività della Polizia Locale finalizzate al controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina in via Caracciolo è stato arrestato S.M.P. di anni 20 residente a Torre del Greco che conduceva un motoveicolo senza casco protettivo ed in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Il soggetto aggrediva gli Agenti prima verbalmente poi fisicamente, tanto che poi hanno ricorso alle cure mediche. A carico di S.M.P. , gravato da precedenti per porto d’armi abusivo e lesioni personali, il Magistrato di turno ha disposto la direttissima che si terrà lunedì mattina.

Nei pressi di Piazza del Gesù gli Agenti della Tutela Minori hanno controllato 8 ragazzi intenti alla consumazione di alcool . Tra questi trovato un minore di 16 anni seduto in un locale. Il gestore verbalizzato e denunciato all’ Autorità Giudiziaria mentre il ragazzo è finito in affidamento ai genitori.

Effettuati inoltre 62 controlli a bar, locali, pizzerie, ed elevati 30 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada effettuati 190 controlli ed elevati 72 verbali con 6 sequestri e 6 fermi amministrativi. SI è provveduto inoltre alla rimozione di 29 veicoli con i carri gru. Gli agenti della Municipale hanno effettuato 243 controlli per la normativa anti-covid ai titolari e ai clienti attività ispezionate. Da questo sono scaturiti 14 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. Individuato e denunciato anche un parcheggiatore recidivo in via Doria.