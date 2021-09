I controlli sul fenomeno del parcheggio abusivo hanno interessato alcune aree mercatali cittadine, prima tra tutte quella del Mercato Caramanico di Poggioreale, ed aree della Movida cittadina del centro storico e dei Quarteri. Sono stati verbalizzati 15 parchggiatori abusivi che occupavano ampie porzioni di territorio per la loro attività illecita sottraendole alla libera fruizione da parte della cittadinanza.

I parcheggiatori, già noti agli Agenti per la loro reiterata recidività, oltre al verbale amministrativo, sono stati tutti deferiti all’Autorità Giudiziaria e denunciati per l’attività abusiva.

Sequestro di bionde

Intensificati, inoltre, i controlli sull’attività del contrabbando di TLE (tabacchi lavorati esteri), nelle zone di corso Garibaldi, Borgo Sant’Antonio Abate, Area Nolana. Nello specifico gli Agenti, durante il pattugliamento in abiti civili del territorio, hanno notato un rider alla guida di un motorino elettrico che, all’angolo tra via Alessandro Poerio e via Maddalena, ha abbandonato lo zaino utilizzato per le consegne a domicilio di una nota ditta di delivery.

Gli uomini della Polizia Locale, dopo aver aspettato per alcuni minuti in attesa che si presentasse qualcuno per prelevare lo zaino, hanno poi controllato il contenuto, rinvenendo trentacinque stecche di sigarette di contrabbando, per un totale di 350 pacchetti ovvero 7 kilogrammi. Il tutto è stato sequestrato penalmente con una successiva informativa all’Autorità Giudiziaria a carico d’ignoti.