Nascondeva 2 pistole e oltre 2 kg di droga, arrestato dopo il blitz a Napoli. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuavano un controllo in via degli Ortolani nella casa di Gaetano Fico. Ritrovati un revolver Smith & Wesson calibro 22, risultato rubato nel 2015, una pistola semiautomatica replica Bruni modello New Police 8 mm priva di tappo rosso, 92 cartucce di vario calibro, 4 cartucce a salve calibro 8mm.

DROGA IN CASA

Trovate, inoltre, 19 buste con 1340 grammi circa di marijuana, un involucro con circa 12 grammi di cocaina, 2 buste e 11 involucri contenenti 1200 grammi circa di hashish, 4 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il 51enne è stato arrestato per detenzione illegale di munizionamento e arma comune da sparo, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L’arresto è stato condotto dalla Squadra Investigativa e Operativa del commissariato di Secondigliano agli ordini del vice-questore aggiunto Raffaele Esposito.