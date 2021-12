La Coppa d’Africa a rischio? Il Napoli spera inutilmente nell’annullamento

“La Coppa d’Africa potrebbe essere cancellata”, era stata questa la clamorosa indiscrezione arrivata dalla Francia nelle ultime ore. In particolare, secondo RMC Sport, c’era una riflessione all’interno della CAF (la Confederazione Calcistica Africana) in merito alla possibilità di annullare l’appuntamento, in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. Ad ogni modo sono state smentite dagli organizzatori le voci di un possibile annullamento per l’emergenza Covid. Speranze vane dunque per il Napoli e gli altri club di Serie A che stavano osservando con attenzione la vicenda.

La stessa CAF ha oggi emesso un comunicato nel quale si esorta il Comitato Organizzatore “a lavorare 24 ore su 24 per garantire che tutto sia in atto per la partita di apertura del 9 gennaio”.

“La Coppa d’Africa a rischio? Fake news”

Dalla Caf hanno diffuso un comunicato ufficiale che ignora completamente quanto detto da RMC Sport. Contattato dalla Gazzetta dello Sport in merito alla possibile sospensione del torneo rivelata in Francia, il portavoce della Caf è stato chiaro. “La Coppa d’Africa si giocherà e si giocherà in Camerun. Non dobbiamo rispondere a quanto detto in Europa, possono pubblicare tutte le fake news che vogliono. Siamo in Camerun e stiamo preparando il torneo”, si legge.