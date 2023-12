Morte Giogiò Cutolo, indagati anche due maggiorenni: “Concorso anomalo in omicidio”

PUBBLICITÀ

Proseguono le indagini sull’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso lo scorso 31 agosto in Piazza Municipio a Napoli con tre colpi di pistola. Tra gli indagati ora spuntano anche due maggiorenni, di 20 e 28 anni, che avrebbero partecipato alla rissa. Per loro l’accusa è quella di “concorso anomalo in omicidio”. Gli inquirenti, riporta Il Corriere della Sera, li indicano come due rapinatori dei Quartieri Spagnoli.

Le indagini su di loro erano partite quando il gip per il tribunale dei minorenni di Napoli, dopo l’interrogatorio di garanzia, confermò il carcere per il 16enne. Il ragazzo era insieme ad altre persone tutte maggiorenni. Insieme decisero di andare a mangiare un panino nel pub a Piazza Municipio dove ci fu l’incontro con il gruppo di amici di Giogiò. Lì le prime provocazioni, fino a che uno di loro non versò la maionese sulla testa di uno degli amici del musicista. Ne nacque uno scontro nel corso del quale volarono anche tavolini e sedie. Giovanbattista decise di intervenire in difesa di un amico, poi il 16enne sparò colpendolo e uccidendolo.

Nonostante fossero presenti al momento della tragedia, i due maggiorenni hanno cercato di difendersi dichiarando di non essere a conoscenza del fatto che il killer avesse un’arma con sé. Uno di loro ha addirittura affermato di aver incontrato il minorenne per la prima volta proprio quel giorno. Posizioni, quelle del 20enne e del 28enne, ora al vaglio degli inquirenti che vogliono vederci chiaro. Per la Procura la rissa che ha portato all’omicidio di Giogiò sarebbe stata scatenata proprio dai due maggiorenni.

