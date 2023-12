Napoli, per il 2023 la Festa dell’Immacolata torna a Piazza del Gesù: piano traffico e programma

PUBBLICITÀ

Festa dell’Immacolata 2023 a Napoli torna a svolgersi a Piazza del Gesù a Napoli. Alla fine ci sarà il tradizionale omaggio floreale alla Vergine dei vigili del fuoco.

Immacolata Concezione: 8 dicembre a Napoli

Il ritorno della Festa dell’Immacolata in piazza del Gesù a Napoli è atteso nel 2023, con la cerimonia della Immacolata Concezione programmata per venerdì 8 dicembre.

PUBBLICITÀ

Questo evento si svolgerà nella chiesa del Gesù Nuovo, e seguirà la tradizione dei vigili del fuoco che, con maestria, collocheranno il fascio di rose tra le mani della Vergine Maria, in cima all’obelisco dell’Immacolata situato in piazza del Gesù. Il tributo floreale alla statua avrà luogo al termine della celebrazione religiosa, alla presenza di autorità civili e religiose.

In previsione di questo evento, il Comune di Napoli ha elaborato un piano di viabilità apposito, il cui contenuto sarà in vigore l’8 dicembre 2023, dalle ore 6:00 alle ore 13:00 e comunque fino a quando le necessità lo richiederanno.

L’ordinanza con il piano di viabilità

In occasione dell’Immacolata Concezione, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano di viabilità. Di seguito il testo dell’ordinanza, che sarà un vigore il giorno 8 dicembre 2023, dalle ore 6:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze.

In Piazza del Gesù:

1. il divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dei mezzi delle Forze dell’Ordine e di quelli a servizio della Protezione Civile, nonché dei veicoli degli aventi diritto (residenti) ai quali è consentito l’accesso in via Domenico Capitelli e via Cisterna dell’Olio attraverso Calata Trinità Maggiore e piazza del Gesù, quest’ultima percorsa lasciando l’obelisco dell’Immacolata sul lato destro del senso di marcia;

2. il divieto di fermata e il divieto di sosta e con rimozione coatta.

Sospendere:

1. aree di sosta a servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi);

2. aree di sosta riservate alle persone diversamente abili (generici e personalizzati);

3. carico e scarico merci.

Consentire ai veicoli delle persone diversamente abili, i cui stalli riservati (generici e personalizzati) sono stati sospesi come riportato al precedente punto b2, la sosta in corrispondenza dell’area riservata alla sosta delle autovetture in servizio pubblico (taxi), sospesa al precedente punto b1.

in Calata Trinità Maggiore:

lato sinistro in direzione via Monteoliveto, in prossimità del varco telematico di controllo degli accessi:

Sospendere le aree riservate alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), poste parallelamente al marciapiede.

Consentire alle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) i cui stalli riservati sono stati sospesi come riportato al precedente punto b.1, la sosta in corrispondenza dell’area riservata alla sosta a pagamento (strisce blu), sospesa al precedente punto d.

in Via Monteoliveto:

de-localizzare, in prossimità della facoltà di Architettura, la fermata BUS presente in piazza del Gesù. La fermata per la salita/discesa avverrà con l’ausilio della Polizia Municipale.