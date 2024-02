Così Amadeus e la Rai hanno fatto fesso i napoletani ed i fans di Geolier

PUBBLICITÀ

La settimana del festival di Sanremo oramai è alle spalle, ma le polemiche ed i commenti ci accompagneranno sicuramente anche nei prossimi giorni. Fa discutere il modo in cui Geolier, nonostante il 60% dei voti ottenuti dalla gente da casa, sia stato invece completamente escluso dalla sala stampa. Una strategia netta e chiara quella dei giornalisti, che sicuramente hanno preso di mira l’artista napoletano. Il motivo? Non è dato saperlo. Sui social girano video indecenti di alcuni giornalisti in sala stampa, che commentano con frasi razziste e senza senso la vittoria di Geolier durante la serata cover. Una vittoria che sicuramente non è stata meritata, c’erano state infatti altre esibizioni più toccanti come quella di Angelina Mango, Alfa con Vecchioni o Skin insieme ai Santi Francesi. Forse Geolier ‘doveva fare passo’ e concedere nella serata cover gli onori della vittoria ad altri, la sua vittoria di venerdì gli è costata molto cara. Ma questo non dà adito ad alcuni giornalisti di pronunciare frasi inopportune o addirittura fare domande sul “presunto furto” di Geolier nella serata cover.

Il bluff di Amadeus

Ma veniamo alla finale. Amadeus nello spiegare ad inizio puntata il regolamento non ha precisato che dopo la votazione dei 30 cantanti in gara col televoto, per gli ultimi 5 sarebbe entrato in vigore il regolamento che prevedeva anche il voto della sala stampa e della radio. Una omissione importante che ha fatto credere al pubblico da casa che la finale sarebbe stata decisa solo dal televoto. I tifosi di Geolier, da nord a sud, hanno mandato migliaia di messaggi mandando in tilt il sistema, facendo guadagnare fiori di soldi alla Rai. Il rapper di Secondigliano è risultato il più votato nella storia del televoto di Sanremo, ma questo non è servito per dargli la vittoria finale. Ma per noi Geolier ha vinto a prescindere.

