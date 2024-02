Porta avanti lo studio dentistico senza laurea: denuncia e sequestro nell’Avellinese

PUBBLICITÀ

Uno studio dentistico molto noto in città era completamente abusivo. La scoperta è stata effettuata a Contrada, nella provincia di Avellino, dai militari della Guardia di Finanza di Avellino.

Le Fiamme Gialle hanno controllato il noto studio dentistico. Hanno così scoperto che il professionista che lo gestiva – un uomo di 58 anni – in realtà non aveva mai conseguito la specializzazione in Odontoiatria. Non solo: non aveva nemmeno mai conseguito la laurea in Medicina, quindi non era iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Dunque, esercitava abusivamente la professione.

All’interno dello studio, i finanzieri hanno scoperto attrezzature e strumentazioni specifiche, farmaci e varia documentazione: tutto il materiale, insieme allo studio dentistico abusivo, è stato sequestrato. La documentazione sarà utile per recuperare gli introiti illecitamente accumulati dal finto dentista e sottratti all’imposizione fiscale. Il 58enne, residente a Mercato San Severino, nel Salernitano, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica.